Надо, чтобы и Россия согласилась - Трамп о завершении войны
Киев • УНН
Президент США Трамп заявил, что главной целью является достижение соглашения между Украиной и Россией для завершения войны. Он избегает термина «гарантии безопасности» и подчеркивает важность первой фазы переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью сейчас является достижение соглашения между Украиной и россией, отметив, что сейчас важно сконцентрироваться на первой фазе по завершению войны. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
"Я не люблю говорить о второй фазе, пока первая фаза еще не достигнута. Мы должны достичь того, чтобы Украина и россия согласились. Мы прошли долгий путь. Я уверен, что это удастся. И я думаю, что это будет историческое решение, и мы спасем много-много жизней", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности.
Президент США подчеркнул, что готов на многое, но не использует термин "гарантии безопасности". Он добавил, что хотя приятно мечтать о мире, его необходимо достигать.
Напомним
Трамп заявил, что война в Украине либо закончится быстро, либо никогда.
Война в Украине закончится быстро или никогда - Трамп27.02.25, 23:11 • 5180 просмотров