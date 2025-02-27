Война в Украине закончится быстро или никогда - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что война в Украине или закончится быстро, или не закончится вообще. Он поддерживает статью 5 НАТО и размещение миротворцев в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине либо закончится быстро, либо никогда, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, поддержит ли Трамп статью 5 НАТО, есть ли у него беспокойство относительно размещения миротворцев в Украине, он ответил, что «поддерживает».
У нас нет причин торговаться, потому что я думаю, что это будет успешный мир, длительный мир. Я надеюсь, что это быстро произойдет, если это не произойдет быстро, то это может не произойти никогда
Напомним,
Великобритания сфокусирована на том, чтобы завершить войну в Украине, и сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше никогда не возвращался в Украину.
Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине - Стармер27.02.25, 22:56 • 4046 просмотров