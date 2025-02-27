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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война в Украине закончится быстро или никогда - Трамп

Война в Украине закончится быстро или никогда - Трамп

Киев  •  УНН

 • 4300 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что война в Украине или закончится быстро, или не закончится вообще. Он поддерживает статью 5 НАТО и размещение миротворцев в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине либо закончится быстро, либо никогда, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, поддержит ли Трамп статью 5 НАТО, есть ли у него беспокойство относительно размещения миротворцев в Украине, он ответил, что «поддерживает».

У нас нет причин торговаться, потому что я думаю, что это будет успешный мир, длительный мир. Я надеюсь, что это быстро произойдет, если это не произойдет быстро, то это может не произойти никогда

- сказал Трамп.

Напомним,

Великобритания сфокусирована на том, чтобы завершить войну в Украине, и сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше никогда не возвращался в Украину.

Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине - Стармер27.02.25, 22:56 • 4046 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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