Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або не закінчиться взагалі. Він підтримує статтю 5 НАТО та розміщення миротворців в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або ніколи, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи підтримає Трамп статтю 5 НАТО, чи є в нього занепокоєння щодо розміщення миротворців в Україні, він відповів, що "підтримує".
В нас немає причин торгуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я сподіваюся, що це швидко відбудеться, якщо це не відбудеться швидко, то це може не відбутися ніколи
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