Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 9428 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 43750 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127138 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185952 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149868 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140549 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118321 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108434 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145333 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72949 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 26402 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61464 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76009 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70186 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145329 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144298 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277996 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306790 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23680 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64195 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112651 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135613 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117819 перегляди
Актуальне
Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп

Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп

Київ • УНН

 • 25048 перегляди

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або не закінчиться взагалі. Він підтримує статтю 5 НАТО та розміщення миротворців в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або ніколи, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи підтримає Трамп статтю 5 НАТО, чи є в нього занепокоєння щодо розміщення миротворців в Україні, він відповів, що "підтримує".

В нас немає причин торгуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я сподіваюся, що це швидко відбудеться, якщо це не відбудеться швидко, то це може не відбутися ніколи

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Велика Британія сфокусована на тому, щоб завершити війну в Україні, і зробити так, щоб російський диктатор володимир путін більше ніколи не повертався до України.

Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер27.02.25, 22:56 • 22336 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами