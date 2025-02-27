Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні або закінчиться швидко, або ніколи, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи підтримає Трамп статтю 5 НАТО, чи є в нього занепокоєння щодо розміщення миротворців в Україні, він відповів, що "підтримує".

В нас немає причин торгуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я сподіваюся, що це швидко відбудеться, якщо це не відбудеться швидко, то це може не відбутися ніколи