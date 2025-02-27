Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер
Київ • УНН
Британський прем'єр Кір Стармер заявив про фокус на завершенні війни в Україні та недопущенні повернення путіна. Британія готова збільшити оборонні витрати до рівня часів Холодної війни.
Велика Британія сфокусована на тому, щоб завершити війну в Україні, і зробити так, щоб російський диктатор володимир путін більше ніколи не повертався до України. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає УНН.
Деталі
Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні. Ви створили особливий момент, щоб досягти цієї історичної мирної угоди, щоб принести мир в Україні, і у всьому світі, але ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, і це те, що ми повинні виграти зараз, тому що не може бути миру, який нагородить агресора, чи таких режимів, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не агресора. Зараз дуже високі ставки і ми готові працювати разом, щоб досягти хорошої угоди. Ми говорили сьогодні про план, як досягти миру, який буде справедливим, щоб зупинити путіна, щоб він не повертався
Він зазначив, що Велика Британія також готова підняти витрати на оборону та зробити їх більшими з часів Холодної війни.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.
Стармер і Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті: що обговорюють лідери27.02.25, 20:23 • 30655 переглядiв