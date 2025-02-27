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05:23 • 2379 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120363 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181476 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145991 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137843 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116857 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107648 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102949 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140687 перегляди

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Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер

Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер

Київ • УНН

 • 22336 перегляди

Британський прем'єр Кір Стармер заявив про фокус на завершенні війни в Україні та недопущенні повернення путіна. Британія готова збільшити оборонні витрати до рівня часів Холодної війни.

Велика Британія сфокусована на тому, щоб завершити війну в Україні, і зробити так, щоб російський диктатор володимир путін більше ніколи не повертався до України. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає УНН.

Деталі

Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні. Ви створили особливий момент, щоб досягти цієї історичної мирної угоди, щоб принести мир в Україні, і у всьому світі, але ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, і це те, що ми повинні виграти зараз, тому що не може бути миру, який нагородить агресора, чи таких режимів, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не агресора. Зараз дуже високі ставки і ми готові працювати разом, щоб досягти хорошої угоди. Ми говорили сьогодні про план, як досягти миру, який буде справедливим, щоб зупинити путіна, щоб він не повертався

- сказав Стармер.

Він зазначив, що Велика Британія також готова підняти витрати на оборону та зробити їх більшими з часів Холодної війни.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.

Стармер і Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті: що обговорюють лідери27.02.25, 20:23 • 30655 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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