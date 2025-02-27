Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер

Велика Британія сфокусована на тому, щоб завершити війну в Україні, і зробити так, щоб російський диктатор володимир путін більше ніколи не повертався до України. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає УНН.

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Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні. Ви створили особливий момент, щоб досягти цієї історичної мирної угоди, щоб принести мир в Україні, і у всьому світі, але ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, і це те, що ми повинні виграти зараз, тому що не може бути миру, який нагородить агресора, чи таких режимів, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не агресора. Зараз дуже високі ставки і ми готові працювати разом, щоб досягти хорошої угоди. Ми говорили сьогодні про план, як досягти миру, який буде справедливим, щоб зупинити путіна, щоб він не повертався - сказав Стармер.

Він зазначив, що Велика Британія також готова підняти витрати на оборону та зробити їх більшими з часів Холодної війни.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.

Стармер і Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті: що обговорюють лідери