Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине - Стармер
Киев • УНН
Британский премьер Кир Стармер заявил о фокусе на завершении войны в Украине и недопущении возвращения путина. Британия готова увеличить оборонные расходы до уровня времен Холодной войны.
Великобритания сфокусирована на том, чтобы завершить войну в Украине, и сделать так, чтобы российский диктатор владимир путин больше никогда не возвращался в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН.
Детали
Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине. Вы создали особый момент, чтобы достичь этого исторического мирного соглашения, чтобы принести мир в Украине, и во всем мире, но мы должны сделать это правильно. Мы должны выиграть мир, и это то, что мы должны выиграть сейчас, потому что не может быть мира, который наградит агрессора, или таких режимов, как Иран. История должна быть на стороне жертвы, а не агрессора. Сейчас очень высокие ставки и мы готовы работать вместе, чтобы достичь хорошей сделки. Мы говорили сегодня о плане, как достичь мира, который будет справедливым, чтобы остановить Путина, чтобы он не возвращался
Он отметил, что Великобритания также готова поднять расходы на оборону и сделать их большими со времен Холодной войны.
Напомним,
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Они будут обсуждать ситуацию в Украине, Россию, торговлю и другие вопросы.
Стармер и Трамп проводят встречу в Овальном кабинете: что обсуждают лидеры27.02.25, 20:23 • 14107 просмотров