Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине - Стармер

Великобритания сфокусирована на том, чтобы завершить войну в Украине, и сделать так, чтобы российский диктатор владимир путин больше никогда не возвращался в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН.

Детали

Мы сфокусированы на том, чтобы принести конец ужасной войне в Украине. Вы создали особый момент, чтобы достичь этого исторического мирного соглашения, чтобы принести мир в Украине, и во всем мире, но мы должны сделать это правильно. Мы должны выиграть мир, и это то, что мы должны выиграть сейчас, потому что не может быть мира, который наградит агрессора, или таких режимов, как Иран. История должна быть на стороне жертвы, а не агрессора. Сейчас очень высокие ставки и мы готовы работать вместе, чтобы достичь хорошей сделки. Мы говорили сегодня о плане, как достичь мира, который будет справедливым, чтобы остановить Путина, чтобы он не возвращался