Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер помощь от США поступала без изменений, а данных на сегодняшнее утро от министра обороны он не получал. Об этом он сказал на пресс-конференции 4 марта, пишет УНН.

По информации от министра обороны, помощь от США продолжается, и вся та помощь, которая была расписана пакетами при предыдущей администрации президента США, поступала в Украину, и по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли, и по состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получали. По состоянию на утро - я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы были - я уверен, он бы сообщил, я бы об этом знал. (...) Нет информации... негативной, помощь продолжалась по состоянию на вчера, и Украина получала ее. Мы за это благодарны