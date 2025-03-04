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Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Киев • УНН

 • 55348 просмотра

Премьер-министр Украины сообщил, что на вчерашний день помощь от США поступала без изменений. Это опровергает сообщения СМИ о приказе Трампа приостановить помощь.

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер помощь от США поступала без изменений, а данных на сегодняшнее утро от министра обороны он не получал. Об этом он сказал на пресс-конференции 4 марта, пишет УНН.

По информации от министра обороны, помощь от США продолжается, и вся та помощь, которая была расписана пакетами при предыдущей администрации президента США, поступала в Украину, и по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли, и по состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получали. По состоянию на утро - я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы были - я уверен, он бы сообщил, я бы об этом знал. (...) Нет информации... негативной, помощь продолжалась по состоянию на вчера, и Украина получала ее. Мы за это благодарны

- сказал Шмыгаль в ответ на вопрос, действительно ли сейчас остановка помощи США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ из Белого дома, приказал приостановить военную помощь Украине.

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США04.03.25, 12:39 • 42769 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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