Шмигаль: станом на вчора допомога від США надходила

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на вчорашній вечір допомога від США надходила без змін, а даних на сьогоднішній ранок від міністра оборони він не отримував. Про це він сказав на пресконференції 4 березня, пише УНН.

За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває, і вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США, вона надходила Україні, і станом на вчорашній вечір у мене немає інформації про те, що щось було зупинено. Усі пакети йшли, і станом на вчорашній вечір ми всю допомогу отримували. Станом на ранок - я ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якщо би були - я впевнений, він би повідомив, я би про це знав. (...) Немає інформації... негативної, допомога продовжувалася станом на вчора, і Україна отримувала її. Ми за це вдячні