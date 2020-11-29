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Шмыгаль начал визит в Турцию: уже провел первую встречу

Шмыгаль начал визит в Турцию: уже провел первую встречу

Киев  •  УНН

 • 14372 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турецкую Республику с двухдневным рабочим визитом, 29-30 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посла Украины в Турции Андрея Сыбиги.

"Визит Дениса Шмыгаля в Турцию начался. Украинская делегация прибыла на самолете Ан-148. Это очень важно и символично. Мы в частности ожидаем конкретных проектов в области авиастроения", - написал Сыбига в Twitter.

Денис Шмыгаль уже провел встречу с представителями турецкого делового мира.

Как отметил Сыбига, Шмыгаль начал выступление на этой встрече со слов о том, что "развитие торгово-экономических отношений (Украины и Турции - ред.), совместное сотрудничество обречены на успех".

По данным пресс-службы правительства, программой пребывания Шмыгаля в Турции предусмотрены встречи с руководством этой страны и представителями турецкого бизнеса.

Напомним, в МИД оценивают отношения Украины и Турции как такие, что находятся "на высоте".

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal 'in Türkiye'ye çalışma ziyareti başlamıştır. Ukrayna heyeti yapımı AN-148 uçağıyla geldi. Bu çok önemli ve semboliktir. Uçak üretimi alanında da somut projeler bekliyoruz. pic.twitter.com/NaarpGyssW

- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine "Ukrayna ve Türkiye, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak işbirliğinde başarıya mahkumdur. Birlikte büyüyelim" sözleriyle başladı. pic.twitter.com/VZe4EOOqrR

- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020

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