Шмигаль розпочав візит до Туреччини: вже провів першу зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Турецької Республіки із дводенним робочим візитом, 29-30 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані посла України в Туреччині Андрія Сибіги.
"Візит Дениса Шмигаля до Туреччини розпочався. Українська делегація прибула на літаку Ан-148. Це дуже важливо і символічно. Ми зокрема очікуємо конкретних проектів в галузі авіабудування", - написав Сибіга у Twitter.
Денис Шмигаль вже провів зустріч з представниками турецького ділового світу.
Як зазначив Сибіга, Шмигаль розпочав виступ на цій зустрічі зі слів про те, що "розвиток торгово-економічних відносин (України і Туреччини - ред.), спільне співробітництво приречені на успіх".
За даними пресслужби уряду, програмою перебування Шмигаля в Туреччині передбачені зустрічі з керівництвом цієї країни та представниками турецького бізнесу.
Нагадаємо, у МЗС оцінюють відносини України і Туреччини як такі, що перебувають "на висоті".
Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal'in Türkiye'ye çalışma ziyareti başlamıştır. Ukrayna heyeti yapımı AN-148 uçağıyla geldi. Bu çok önemli ve semboliktir. Uçak üretimi alanında da somut projeler bekliyoruz. pic.twitter.com/NaarpGyssW— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020
Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine "Ukrayna ve Türkiye, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak işbirliğinde başarıya mahkumdur. Birlikte büyüyelim " sözleriyle başladı. pic.twitter.com/VZe4EOOqrR— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020