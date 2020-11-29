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Шмигаль розпочав візит до Туреччини: вже провів першу зустріч

Шмигаль розпочав візит до Туреччини: вже провів першу зустріч

Київ • УНН

 • 14391 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Турецької Республіки із дводенним робочим візитом, 29-30 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

"Візит Дениса Шмигаля до Туреччини розпочався. Українська делегація прибула на літаку Ан-148. Це дуже важливо і символічно. Ми зокрема очікуємо конкретних проектів в галузі авіабудування", - написав Сибіга у Twitter.

Денис Шмигаль вже провів зустріч з представниками турецького ділового світу.

Як зазначив Сибіга, Шмигаль розпочав виступ на цій зустрічі зі слів про те, що "розвиток торгово-економічних відносин (України і Туреччини - ред.), спільне співробітництво приречені на успіх".

За даними пресслужби уряду, програмою перебування Шмигаля в Туреччині передбачені зустрічі з керівництвом цієї країни та представниками турецького бізнесу.

Нагадаємо, у МЗС оцінюють відносини України і Туреччини як такі, що перебувають "на висоті".

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal'in Türkiye'ye çalışma ziyareti başlamıştır. Ukrayna heyeti yapımı AN-148 uçağıyla geldi. Bu çok önemli ve semboliktir. Uçak üretimi alanında da somut projeler bekliyoruz. pic.twitter.com/NaarpGyssW

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine "Ukrayna ve Türkiye, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak işbirliğinde başarıya mahkumdur. Birlikte büyüyelim " sözleriyle başladı. pic.twitter.com/VZe4EOOqrR

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2020

Українські Національні Новини

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