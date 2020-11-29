Шмигаль розпочав візит до Туреччини: вже провів першу зустріч

"Візит Дениса Шмигаля до Туреччини розпочався. Українська делегація прибула на літаку Ан-148. Це дуже важливо і символічно. Ми зокрема очікуємо конкретних проектів в галузі авіабудування", - написав Сибіга у Twitter.

Денис Шмигаль вже провів зустріч з представниками турецького ділового світу.

Як зазначив Сибіга, Шмигаль розпочав виступ на цій зустрічі зі слів про те, що "розвиток торгово-економічних відносин (України і Туреччини - ред.), спільне співробітництво приречені на успіх".

За даними пресслужби уряду, програмою перебування Шмигаля в Туреччині передбачені зустрічі з керівництвом цієї країни та представниками турецького бізнесу.

Нагадаємо, у МЗС оцінюють відносини України і Туреччини як такі, що перебувають "на висоті".

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal'in Türkiye'ye çalışma ziyareti başlamıştır. Ukrayna heyeti yapımı AN-148 uçağıyla geldi. Bu çok önemli ve semboliktir. Uçak üretimi alanında da somut projeler bekliyoruz. pic.twitter.com/NaarpGyssW

Ukrayna Başbakanı @Denys_Shmyhal Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine "Ukrayna ve Türkiye, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak işbirliğinde başarıya mahkumdur. Birlikte büyüyelim " sözleriyle başladı. pic.twitter.com/VZe4EOOqrR