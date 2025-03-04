Шмигаль: риск для обеспечения системы Patriot существует, но мы найдем решение с партнерами
Киев • УНН
Премьер-министр Украины признал существование рисков в обеспечении систем Patriot боеприпасами и обслуживанием. Шмыгаль заверил, что Украина совместно с партнерами найдет решение этой проблемы.
Вклад Соединенных Штатов в обеспечение обороноспособности Украины является существенным, особенно в контексте системы Patriot.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
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Конечно, вклад США является существенным. В первую очередь это касается систем Patriot, которые пока что — единственная система, способная бороться с российской баллистикой. Риск заключается в этой области или секторе - обеспечение Patriot, как ремонтом, обслуживанием, так и боеприпасами к Patriot для того, чтобы защищать Украину от баллистики. В принципе, все остальные средства, которыми Россия терроризирует Украину, мы можем уничтожать средствами, которые сегодня имеются в Украине: и созданными Украиной, и теми, которые предоставляют партнеры. Но риск такой присутствует. Я уверен, что мы найдем и с Соединенными Штатами, и с нашими партнерами варианты, как сделать так, чтобы этот риск не реализовывался.
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Напомним
Ранее УНН писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер, 3 марта, помощь от США поступала без изменений, однако сегодня данных от министра обороны он не получал.