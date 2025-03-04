Шмигаль: ризик для забезпечення системи Patriot існує, але ми знайдемо рішення з партнерами
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України визнав існування ризиків щодо забезпечення систем Patriot боєприпасами та обслуговуванням. Шмигаль запевнив, що Україна спільно з партнерами знайде рішення цієї проблеми.
Внесок Сполучених Штатів у забезпечення обороноздатності України є суттєвим, особливо в контексті системи Patriot.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Деталі
Звісно ж внесок США є суттєвим. В першу чергу це стосується систем Patriot, які поки що — єдина система спроможна боротися з російською балістикою. Ризик міститься в ось цій площині або секторі - забезпечення Patriot, як ремонтом, обслуговуванням, так і боєприпасами до Patriot для того, щоб захищати Україну від балістики. В принципі всі інші засоби, якими росія тероризує Україну ми можемо знищувати засобами, які сьогодні наявні в Україні: і створеними Україною, і тими які дають партери. Але ризик такий присутній. Я впевнений, що ми знайдемо і зі Сполученими Штатами і з нашими партнерами варіанти як зробити так, щоб цей ризик не втілювався
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на вчорашній вечір, 3 березня, допомога від США надходила без змін, втім сьогодні даних від міністра оборони він не отримував.