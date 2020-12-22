Шмыгаль провел встречу с послами G7 и ЕС: обсудили закупку COVID-вакцины

Премьер-министр отметил, что "Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком отрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19". По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, по его словам, действует государственная программа стимулирования экономики.

"Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине", - отметил Премьер-министр.

Глава правительства и послы стран Группы Семи и ЕС обсудили также ключевые параметры Государственного бюджета на 2021, добавили в пресс-службе. Как подчеркнул Шмыгаль, выполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

"В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль пожелал Великобритании, которая будет председательствовать в Группе Семи в следующем году, успеха в достижении задекларированных приоритетов.

Премьер-министр поблагодарил страны Группы Семи и Европейского Союза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе 2021 года.

Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию - с медиков - в феврале 2021 года.