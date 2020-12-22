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Шмигаль провів зустріч з послами G7 та ЄС: обговорили закупівлю COVID-вакцини

Київ • УНН

 • 12864 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У вівторок, 22 грудня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країни Групи Семи (G7) та Європейського Союзу. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік, а також питання закупівлі вакцини проти COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.

Шмигаль провів зустріч з послами G7 та ЄС: обговорили закупівлю COVID-вакцини

Прем’єр-міністр зазначив, що "Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19". За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

“Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини”, — сказав очільник уряду.

Шмигаль також наголосив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, з його слів, діє державна програма стимулювання економіки.

“Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні”, — відзначив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду й посли країн Групи Семи та ЄС обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік, додали у пресслужбі. Як підкреслив Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

“У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу”, — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль побажав Великій Британії, яка головуватиме у Групі Семи наступного року, успіху в досягненні задекларованих пріоритетів.

Прем’єр-міністр подякував країнам Групи Семи та Європейського Союзу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні 2021 року.

Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію - з медиків - у лютому 2021 року.

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