Шмыгаль: производство украинского оружия в этом году увеличено вдвое

Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, а за первые 8 месяцев этого года еще удвоилось, об этом он заявил на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

В 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза, и за первые 8 месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза от 2023 года. То есть мы прогрессируем. Производство дронов продолжает расти. Мы создали рынок дронов, открыв возможности для бизнеса, для предприятий - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году создали рынок вооружения дронов - собственных боеприпасов.

Соответственно, один плюс миллионов оружия законтрактовано уже в этом году, то есть более одного миллиона. Собственно производства снарядов растет - не только боеприпасов для дронов, но также мы работаем над производством собственных боеприпасов для артиллерии. Это наиболее дефицитная позиция, которую мы ищем вместе с партнерами по всему миру - добавил премьер.

Он отметил, что в Украине уже развивается производство оружия при финансовой поддержке международных партнеров, что также дает возможность обеспечивать ремонт и обслуживание отечественной военной техники.

Первый прецедент уже есть. Вместе с Данией мы такие контракты уже реализовали и будем продолжать развивать это направление, когда украинское производство получает средства партнеров, партнеры покупают украинское оружие украинского производства для украинской армии. Мы обеспечиваем параллельно ремонт, обслуживание такой техники, и это гораздо выгоднее и надежнее для наших военных - добавил Шмыгаль.

Напомним

Кабмин принял решение для масштабирования производства боеприпасов в Украине. Компании смогут производить и импортировать взрывчатые вещества без разрешений, сократив процесс открытия производства с 18 месяцев до 1 месяца.