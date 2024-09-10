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Шмигаль: виробництво української зброї цьогоріч збільшено вдвічі

Шмигаль: виробництво української зброї цьогоріч збільшено вдвічі

Київ • УНН

 • 20151 перегляди

Прем'єр-міністр повідомив про значне зростання виробництва зброї в Україні. У 2023 році воно збільшилось втричі, а за перші 8 місяців 2024 року - ще вдвічі. Створено ринок дронів та розвивається виробництво боєприпасів.

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, а за перші 8 місяців цього року ще подвоїлося.Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН

У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази, і за перші 8 місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо. Виробництво дронів продовжує зростати. Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств

- сказав Шмигаль.

Він наголосив, що цього року створили ринок озброєння дронів - власних боєприпасів. 

Відповідно, один плюс мільйонів зброї законтрактовано вже в цьому році, тобто понад один мільйон. Власне виробництва снарядів зростає - не лише боєприпасів для дронів, але також ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом з партнерами по всьому світу

- додав прем’єр.

Він зазначив, що в Україні вже розвивається виробництво зброї за фінансової підтримки міжнародних партнерів, що також дає можливість забезпечувати ремонт та обслуговування вітчизняної військової техніки.

Перший прецедент вже є. Разом з Данією ми такі контракти вже реалізували і будемо продовжувати розвивати цей напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки, і це набагато вигідніше і надійніше для наших військових

- додав Шмигаль.

Нагадаємо 

Кабмін ухвалив рішення для масштабування виробництва боєприпасів в Україні. Компанії зможуть виробляти та імпортувати вибухові речовини без дозволів, скоротивши процес відкриття виробництва з 18 місяців до 1 місяця. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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