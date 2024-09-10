Шмигаль: виробництво української зброї цьогоріч збільшено вдвічі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр повідомив про значне зростання виробництва зброї в Україні. У 2023 році воно збільшилось втричі, а за перші 8 місяців 2024 року - ще вдвічі. Створено ринок дронів та розвивається виробництво боєприпасів.
Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, а за перші 8 місяців цього року ще подвоїлося.Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази, і за перші 8 місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо. Виробництво дронів продовжує зростати. Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств
Він наголосив, що цього року створили ринок озброєння дронів - власних боєприпасів.
Відповідно, один плюс мільйонів зброї законтрактовано вже в цьому році, тобто понад один мільйон. Власне виробництва снарядів зростає - не лише боєприпасів для дронів, але також ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом з партнерами по всьому світу
Він зазначив, що в Україні вже розвивається виробництво зброї за фінансової підтримки міжнародних партнерів, що також дає можливість забезпечувати ремонт та обслуговування вітчизняної військової техніки.
Перший прецедент вже є. Разом з Данією ми такі контракти вже реалізували і будемо продовжувати розвивати цей напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки, і це набагато вигідніше і надійніше для наших військових
Нагадаємо
Кабмін ухвалив рішення для масштабування виробництва боєприпасів в Україні. Компанії зможуть виробляти та імпортувати вибухові речовини без дозволів, скоротивши процес відкриття виробництва з 18 місяців до 1 місяця.