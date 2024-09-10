Шмигаль: виробництво української зброї цьогоріч збільшено вдвічі

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, а за перші 8 місяців цього року ще подвоїлося.Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази, і за перші 8 місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо. Виробництво дронів продовжує зростати. Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств