Уряд спрощує виробництво боєприпасів в Україні
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення для масштабування виробництва боєприпасів в Україні. Компанії зможуть виробляти та імпортувати вибухові речовини без дозволів, скоротивши процес відкриття виробництва з 18 місяців до 1 місяця.
Уряд ухвалив рішення для масштабування виробництва боєприпасів. Повідомив мінітр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Зараз обсяги виробництва українських боєприпасів залежать від імпорту вибухових речовин і детонаторів. Але Україна має власний потенціал для розвитку сфери, тому ринок потрібно стимулювати та створювати найкращі умови для виробників.
Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти без дозволів та ліцензій.
Досі, щоб почати виробництво вибухових речовин, оформлення документів тривало мінімум 12–18 місяців! Наприклад, тільки ліцензію на управління відходами можна отримувати пів року, ще три місяці — дозвіл на здійснення операцій з відходами. І таких різних бюрократичних документів до 10.
Постановою уряду пришвидшуємо процес до 1 місяця.
Раніше такий же шлях відкриття ринку вже пройшли дрони, роботи, РЕБ, боєприпаси. І ми вже бачимо результати на полі бою.
Вдячний Премʼєр-міністру України, Міністерству оборони та Мінстратегпрому за участь у розробці та підтримку революційної постанови.
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