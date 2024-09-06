Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

Правительство приняло решение для масштабирования производства боеприпасов. Сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Сейчас объемы производства украинских боеприпасов зависят от импорта взрывчатых веществ и детонаторов. Но Украина имеет собственный потенциал для развития сферы, поэтому рынок нужно стимулировать и создавать лучшие условия для производителей.

Чтобы увеличить объем и ускорить производство украинских боеприпасов, убиваем всю бюрократию для производителей. Компании смогут производить, покупать и импортировать взрывчатые вещества и компоненты без разрешений и лицензий.

До сих пор, чтобы начать производство взрывчатых веществ, оформление документов длилось минимум 12-18 месяцев! Например, только лицензию на управление отходами можно получать полгода, еще три месяца - разрешение на осуществление операций с отходами. И таких разных бюрократических документов до 10.

Постановлением правительства ускоряем процесс до 1 месяца.

Ранее такой же путь открытия рынка уже прошли дроны, роботы, РЭБ, боеприпасы. И мы уже видим результаты на поле боя.

Благодарен Премьер-министру Украины, Министерству обороны и Минстратегпрому за участие в разработке и поддержку революционного постановления.

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