Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине
Киев • УНН
Кабмин принял решение для масштабирования производства боеприпасов в Украине. Компании смогут производить и импортировать взрывчатые вещества без разрешений, сократив процесс открытия производства с 18 месяцев до 1 месяца.
Правительство приняло решение для масштабирования производства боеприпасов. Сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Сейчас объемы производства украинских боеприпасов зависят от импорта взрывчатых веществ и детонаторов. Но Украина имеет собственный потенциал для развития сферы, поэтому рынок нужно стимулировать и создавать лучшие условия для производителей.
Чтобы увеличить объем и ускорить производство украинских боеприпасов, убиваем всю бюрократию для производителей. Компании смогут производить, покупать и импортировать взрывчатые вещества и компоненты без разрешений и лицензий.
До сих пор, чтобы начать производство взрывчатых веществ, оформление документов длилось минимум 12-18 месяцев! Например, только лицензию на управление отходами можно получать полгода, еще три месяца - разрешение на осуществление операций с отходами. И таких разных бюрократических документов до 10.
Постановлением правительства ускоряем процесс до 1 месяца.
Ранее такой же путь открытия рынка уже прошли дроны, роботы, РЭБ, боеприпасы. И мы уже видим результаты на поле боя.
Благодарен Премьер-министру Украины, Министерству обороны и Минстратегпрому за участие в разработке и поддержку революционного постановления.
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