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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
07:18 • 51717 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль призвал к санкциям против ядерной отрасли рф после российской атаки на ЧАЭС

Шмыгаль призвал к санкциям против ядерной отрасли рф после российской атаки на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 4507 просмотра

Российский дрон атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав существенные повреждения. Премьер-министр Украины назвал это террористическим актом и призвал ввести санкции против ядерной отрасли рф.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф, передает УНН.

Этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость кремля и его безразличие к человеческим жизням. Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора

- написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним,

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные. 

После российского удара по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС радиационный фон остается в норме.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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