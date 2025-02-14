Шмыгаль призвал к санкциям против ядерной отрасли рф после российской атаки на ЧАЭС
Киев • УНН
Российский дрон атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав существенные повреждения. Премьер-министр Украины назвал это террористическим актом и призвал ввести санкции против ядерной отрасли рф.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф, передает УНН.
Этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость кремля и его безразличие к человеческим жизням. Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора
Напомним,
14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.
После российского удара по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС радиационный фон остается в норме.