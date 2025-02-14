Шмыгаль призвал к санкциям против ядерной отрасли рф после российской атаки на ЧАЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф, передает УНН.

Этот террористический акт в очередной раз демонстрирует жестокость кремля и его безразличие к человеческим жизням. Удар по укрытию, которое бережет от радиационной угрозы, это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора