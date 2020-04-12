Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

"Искренне поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой. Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - написал Шмыгаль.

Также он добавил, что мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим.

"Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья. Христос Воскрес!", - добавил Премьер-министр.

Напомним, христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи.