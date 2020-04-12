Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 35252 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 59390 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 60347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 84936 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75865 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101334 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105402 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130587 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

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Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой и пожелал здоровья. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Искренне поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой. Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - написал Шмыгаль.

Также он добавил, что мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим.

"Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья. Христос Воскрес!", - добавил Премьер-министр.

Напомним, христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи.

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Украинские Национальные Новости

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