Християни західного обряду відзначають свято Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Християни західного обряду по всьому світу, в тому числі в Україні, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христового або Пасхи. Про це повідомляє УНН.
Римсько-католицька церква і велика частина протестантів, що живуть за григоріанським (сучасним) календарем, відзначають це свято на тиждень раніше, на відміну від православних чи християн східного обряду.
Увечері Великої суботи в католицьких храмах проходить служба Навечір'я Пасхи, вона починається з Літургії Світу. Перед храмом священики розводять багаття, від якого священнослужитель запалює пасхал - велику пасхальну свічку. З цією свічкою священик входить в темний храм і проголошує про воскресіння Христа. Уже від Пасхалу віруючі можуть запалити свої свічки. А потім починається хресний хід навколо храму.
Цього року через пандемію коронавірусу християни не зможуть взяти участь у літургіях у храмах, тільки онлайн.
Крім пасхального вогню, як і в православ'ї, одним із символів свята є крашанки.
Великдень або Світле Христове Воскресіння - найдавніше і найважливіше християнське свято.
Встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа, яке є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.
В даний час дата Пасхи в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить Великдень перехідним святом.
Православні християни відзначатимуть свято Пасхи наступної неділі, 19 квітня.
Нагадаємо, православні сьогодні святкують Вербну неділю. Під час карантину є особливості святкування Вербної неділі в Україні.