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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 479 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 18193 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Христиане западного обряда отмечают праздник Пасхи

Христиане западного обряда отмечают праздник Пасхи

Киев  •  УНН

 • 28377 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи. Об этом сообщает УНН.

Римско-католическая церковь и большая часть протестантов, живущих по григорианскому (современному) календарю, отмечают этот праздник на неделю раньше, в отличие от православных или христиан восточного обряда.

Вечером Великой субботы в католических храмах проходит служба Навечерие Пасхи, она начинается с Литургии Света. Перед храмом священники разводят костер, от которого священнослужитель зажигает пасхал – большую пасхальную свечу. С этой свечой священник входит в темный храм и провозглашает о воскрешении Христа. Уже от пасхала верующие могут зажечь свои свечи. А затем начинается крестный ход вокруг храма.

В этом году из-за пандемии коронавируса христиане не смогут принять участие в литургиях в храмах, только онлайн.

Кроме пасхального огня, как и в православии, одним из символов праздника являются крашеные яйца.

Пасха или Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник.

Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.

В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Православные христиане будут отмечать праздник Пасхи в следующее воскресенье, 19 апреля.

Напомним, православные сегодня празднуют Вербное воскресенье. Во время карантина есть особенности празднования Вербного воскресенья в Украине.

Украинские Национальные Новости

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