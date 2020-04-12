Христиане западного обряда отмечают праздник Пасхи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи. Об этом сообщает УНН.
Римско-католическая церковь и большая часть протестантов, живущих по григорианскому (современному) календарю, отмечают этот праздник на неделю раньше, в отличие от православных или христиан восточного обряда.
Вечером Великой субботы в католических храмах проходит служба Навечерие Пасхи, она начинается с Литургии Света. Перед храмом священники разводят костер, от которого священнослужитель зажигает пасхал – большую пасхальную свечу. С этой свечой священник входит в темный храм и провозглашает о воскрешении Христа. Уже от пасхала верующие могут зажечь свои свечи. А затем начинается крестный ход вокруг храма.
В этом году из-за пандемии коронавируса христиане не смогут принять участие в литургиях в храмах, только онлайн.
Кроме пасхального огня, как и в православии, одним из символов праздника являются крашеные яйца.
Пасха или Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник.
Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.
В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
Православные христиане будут отмечать праздник Пасхи в следующее воскресенье, 19 апреля.
Напомним, православные сегодня празднуют Вербное воскресенье. Во время карантина есть особенности празднования Вербного воскресенья в Украине.