Шмигаль привітав усіх християн західного обряду з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав християн західного обряду з Великоднем та побажав здоров’я. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
“Щиросердно вітаю всіх християн західного обряду з Великоднем. Свято Воскресіння Христового наповнює наші серця незламною вірою в істинне добро, справжню любов та безмежну радість. Воно символізує перехід від смерті до життя та вселяє в нас надію на душевне та фізичне відродження”, - написав Шмигаль.
Також він додав, що світ змінився. Сьогодні ми понад усе повинні подумати про своїх рідних та близьких. Ми маємо відмовитися від цінних для нас традицій, щоб убезпечити життя тих, кого любимо.
“Бажаю, щоб в оселі кожного панував затишок, мир і добробут. Незламною вірою та благими справами ми здатні все подолати. Міцного вам здоров’я. Христос Воскрес!”, - додав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, християни західного обряду по всьому світу, в тому числі в Україні, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христового або Пасхи.