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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94318 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107625 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112490 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113887 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 102717 просмотра

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Шмыгаль сообщил, что информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте пока нет

Шмыгаль сообщил, что информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте пока нет

Киев  •  УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На данный момент, по данным посольства Украины в Ливане, нет информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто стал жертвами и потерял родственников и друзей. На данный момент, по данным посольства Украины в Ливане, нет информации о пострадавших украинцах. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, Министерство иностранных дел и Посольство Украины в Ливане продолжают собирать информацию о украинцах, которые могли пострадать в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы - Бейрута.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы.

По версии властей, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.

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