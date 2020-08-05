Шмигаль повідомив, що інформації про постраждалих українців від вибуху в Бейруті наразі немає

"Жахлива трагедія у Бейруті. Мої співчуття всім, хто став жертвами та втратив родичів та друзів. На даний момент, за даними посольства України в Лівані, немає інформації про постраждалих українців. Ми уважно стежимо за ситуацією", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і Посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейрута.

Вибух у порту Бейрута стався у вівторок, 4 серпня. У результаті вибуху обрушилися фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси.

За версією влади, вибух стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликі отвори, через які зловмисники могли проникнути на склад. При проведенні зварювальних робіт сталася детонація.