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Шмыгаль: ожидаем на среднюю зарплату в 15 тыс. гривен в 2022 году

Киев • УНН

 • 21765 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в 2022 году средние зарплаты в Украине будут на уровне 15 тыс. гривен. Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги недели в области экономики, передает УНН.

Шмыгаль: ожидаем на среднюю зарплату в 15 тыс. гривен в 2022 году

“В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. гривен”, — написал премьер-министр.

Он отметил, что кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты. “Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе „5-7-9%“ и еще более 300 млн грн компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела”, — написал Шмыгаль.

По его словам, промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на + 1,4% против июня этого года. “Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост”, — пояснил глава правительства.

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“За первые 8 месяцев ГНС предусматривает, что налоговые сборы будут больше на 14 млрд от индикатива и на 49 млрд больше чем в прошлом году. Это результат реальной борьбы со схемами и скрутками, которая уже приносит свои результаты в виде увеличения доходов бюджета. Борьба со схемами — это также содействие в развитии честной конкуренции. Правительство будет продлевать эту работу и способствовать полному уничтожению всех схем в налоговой сфере”, — добавил Шмыгаль.

Касательно приватизации убыточных госпредприятий, то премьер сообщил, что она “продолжается”. “Фактически 3000 неэффективных ГП будут проданы. На этой неделе Правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации”, — сообщил он. Среди таких госпредприятий он назвал, в частности, Нафтогаз, Укрпочту, Укрзализныцю, Энергоатом. “Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора. При этом важно, что мы определили, что все эти предприятия смогут пройти процесс корпоратизации, получить эффективный менеджмент, а соответственно создавать качественное вооружение для нашей армии и на экспорт”, — резюмировал глава правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минималки до 5000 гривен.

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