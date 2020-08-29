Шмигаль: очікуємо на середню зарплату в 15 тис. гривень у 2022 році

“У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень та склали 11,6 тис. гривень. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень”, — написав прем’єр-міністр.

Він зауважив, що кредитні програми для українських фермерів та невеликого бізнесу продовжують набирати обертів. “Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою „5-7-9%“ і ще більше ніж 300 млн грн компенсовано нашим фермерам, аби вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи”, — написав Шмигаль.

За його словами, промисловість у липні продовжила демонструвати зростання — +1,4% проти червня цього року. “Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання”, — пояснив глава уряду.

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“За перші 8 місяців ДПС передбачає, що податкові збори будуть більші на 14 млрд від індикатива та на 49 млрд більші ніж торік. Це результат реальної боротьби зі схемами та скрутками, яка вже приносить свої результати у вигляді збільшення доходів бюджету. Боротьба зі схемами — це також сприяння в розвитку чесної конкуренції. Уряд буде подовжувати цю роботу та сприятиме повному знищенню всіх схем у податковій сфері”, — додав Шмигаль.

Щодо приватизації збиткових держпідприємств, то прем’єр повідомив, що вона “продовжується”. “Фактично 3 тисячі неефективних ДП будуть продані. Цього тижня Уряд затвердив список об’єктів, які не підлягають приватизації”, — повідомив він. Серед таких держпідприємств він назвав, зокрема, Нафтогаз, Укрпошту, Укрзалізницю, Енергоатом. “Всі вони залишаться під керівництвом держави. Також не будуть приватизовані понад 100 підприємств оборонного сектору. При цьому важливо, що ми визначили, що всі ці підприємства зможуть пройти процес корпоратизації, отримати ефективний менеджмент, а відповідно створювати якісне озброєння для нашої армії та на експорт”, — резюмував очільник уряду.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень.