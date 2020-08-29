Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” № 822-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як відзначили в Офісі, Глава держави ініціював цей закон з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.
Документ передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня поточного року на рівні 5 тис. грн на місяць.
З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.
Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.
Нагадаємо, Глава держави заявляв, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року — це лише перший етап. Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до 6 тис. грн, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тис. грн.
“Це ті кроки, які ми можемо зробити у напрямку достойного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків”, — зазначив Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, 25 серпня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3963 про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. грн, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.