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ВР ухвалила законопроект Зеленського про підвищення мінімалки до 5 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3963 про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. грн, поданий Президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР ухвалила законопроект Зеленського про підвищення мінімалки до 5 тис. грн

Так, законопроектом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у розмірі 5 000 гривень на місяць (зростання на 5,86 відсотка). Також передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлення його у розмірі 2 225 гривень (підвищення складе 5,86 відсотка).

Як зазначається у пояснювальній записці, разом з підняттям мінімальної зарплати передбачено збільшення планових податкових надходжень на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн гривень.

Як повідомляв УНН раніше, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.

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