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Шмыгаль назвал предстоящие четыре точки роста украинской экономики

Шмыгаль назвал предстоящие четыре точки роста украинской экономики

Киев  •  УНН

 • 31364 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Точками роста украинской экономики будут развитие промышленности, увеличение переработки в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение внутренних инвестиций. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.

"Что касается точек роста, здесь необходимо выделить следующие несколько важных направлений. Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа. Среди благоприятных факторов для нашей промышленности - это ожидание, что с четвертого квартала этого года начнется восстановление экономик в разных странах мира и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию, то есть на экспорт украинских металлов. Второй аспект - это увеличение переработки в аграрном секторе", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что они уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не с помощью запретов.

"А, собственно, программами поддержки. Чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "экспортируй не сырье, а готовый продукт". Мы должны дать возможность аграриям создавать большую добавленную стоимость. Это польза для экономики, это развитие аграрного бизнеса, причем, не в сырьевой основе, а, собственно, на основе современных, высоких технологий. Поэтому прошу Министерство экономики и соответствующие департаменты работать над этим", - добавил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что они вчера общались с чрезвычайно ярким представителем аграрной сферы, и у нас действительно хорошие примеры, истории успеха, в переработке и в научных разработках в аграрном производстве.

"Третий аспект, вокруг которого надо работать - это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Мы об этом говорим почти каждый день. У нас есть положительные сдвиги по программам дешевого кредитования, предлагается их поддерживать и развивать и в последующие годы. Малый и средний бизнес - это большое количество рабочих мест, это самозанятость населения, это создание рабочих мест для своих семей. Поэтому здесь сомнений нет в том, что это должно быть таким большим аспектом нашего внимания. Четвертое направление - это акцент не только на внешних инвестициях, но и на внутренних инвесторах", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, почему-то всегда меньше внимания уделяли внутренним инвестициям в экономику Украины, тогда как во время коронокризиса настал момент справедливости, когда внутренний инвестор является приоритетом и надеждой для экономики Украины.

"Поэтому, внутренние инвестиции, создание соответствующих условий для внутреннего инвестора, украинского - должно стать сегодня приоритетом для нашего правительства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%.

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