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Шмигаль назвав майбутні чотири точки росту української економіки

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Точками росту української економіки будуть розвиток промисловості, збільшення переробки в аграрному секторі, підтримка малого та середнього бізнесу, а також залучення внутрішніх інвестицій. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент УНН.

“Стосовно точок росту, тут необхідно виділити наступні декілька важливих напрямів. Це розвиток промисловості, підтримка національного виробника, зокрема, в сфері машинобудування, оборонного замовлення. Серед сприятливих факторів для нашої промисловості - це очікування, що з четвертого кварталу цього року почнеться відновлення економік в різних країнах світу і це сприятиме збільшенню попиту на українську металургію, тобто на експорт українських металів. Другий аспект - це збільшення переробки в аграрному секторі”, - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вони впевнені, що мають стимулювати збільшення переробки не за допомогою заборон.

“А, власне, програмами підтримки. Щоб наша аграрна галузь розвивалась в напрямку “експортуй не сировину, а готовий продукт”. Ми маємо дати змогу аграріям створювати більшу додану вартість. Це користь для економіки, це розвиток аграрного бізнесу, при чому, не на сировинній основі, а, власне, на основі сучасних, високих технологій. Тому прошу Міністерство економіки і відповідні департаменти працювати над цим”, - додав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вони вчора спілкувались з надзвичайно яскравим представником аграрної сфери, і в нас є дійсно гарні приклади, історії успіху, в переробці і в наукових технологіях в аграрному виробництві.

“Третій аспект, навколо якого треба працювати - це програма підтримки малого і середнього бізнесу. Ми про це говорим мало не щодня. В нас є позитивні зрушення по програмах дешевого кредитування, пропонується їх підтримувати і розвивати і в наступні роки. Малий і середній бізнес - це велика кількість робочих місць, це самозайнятість населення, це створення робочих місць для своїх родин. Тому тут сумнівів нема в тому, що це має бути таким великим аспектом нашої уваги. Четвертий напрямок - це акцент не лише на зовнішніх інвестиціях, але й на внутрішніх інвесторах”, - зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, чомусь завжди менше уваги приділяли внутрішнім інвестиціям в економіку України, тоді як під час коронокризи настав момент справедливості, коли внутрішній інвестор є пріоритетом і надією для економіки України.

“Тому, внутрішні інвестиції, створення відповідних умов для внутрішнього інвестора, українського - має стати сьогодні пріоритетом для нашого уряду”, - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін прогнозує ріст ВВП у наступному році на 4,6%.

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