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Шмыгаль назвал два требования к кандидату на главу НБУ

Шмыгаль назвал два требования к кандидату на главу НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Есть два главных условия для нового председателя Национального банка Украины. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Требований к кандидатам два — высокий профессионализм и кристальная репутация. В ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка уже назвали свои предложения, есть шорт-лист кандидатов”, — сказал Денис Шмыгаль.

“Законодательство Украины выписано так, что замена личности председателя Национального банка никак не повлияет на курс валюты, на стабильность валюты”, — сказал премьер.

По его словам, проведенные накануне при участии Президента Украины и представителей Нацбанка консультации и не назначение сегодня руководителя НБУ еще раз подтверждает неожиданность решения Якова Смолия об отставке.

“Это подтверждает то, что нужно время на консультации, которые были вчера Президентом начаты, на то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру”, — сказал Шмыгаль.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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