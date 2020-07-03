Неконтрольований друк грошей та накручення інфляції: Смолій розповів, яких рішень вимагали від НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри. Про це під час брифінгу заявив голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"Моє рішення піти у відставку було важким, але необхідним. Протягом тривалого часу на Національний банк здійснювався систематичний політичний тиск, а хочте "травля". Тиск з метою ухвалення рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці, і українцям у більш далекій перспективі. Я кажу про такі рішення, як неконтрольований друк грошей для уряду, накручення інфляції під закладені у бюджет цифри, штучна девальвація гривні в інтересах експортерів. Це межа, яку не перетне жодний центральний банк, не перетнули і ми", - зазначив він.
За його словами, у НБУ намагалися побудувати діалог, але це виявилося неефективним.
"Ми намагалися побудувати діалог, однак тиск – антонім ефективного діалогу. Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні, це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку України", - додав Смолій.
Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3772, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України.
Як повідомляв УНН, 1 липня Смолій подав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Додамо, що ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.