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Неконтролируемая печать денег и накручивание инфляции: Смолий рассказал, каких решений требовали от НБУ

Неконтролируемая печать денег и накручивание инфляции: Смолий рассказал, каких решений требовали от НБУ

Киев  •  УНН

 • 26361 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. На Национальный банк Украины давили с целью принятия решений по неконтролируемой печати денег для правительства и накручиванию инфляции под заложенные в бюджет цифры. Об этом во время брифинга заявил председатель Национального банка Украины (2018-2020 лет) Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Мое решение уйти в отставку было тяжелым, но необходимым. В течение длительного времени на Национальный банк осуществлялось систематический политическое давление, а хотите "травля". Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике, и украинцам в более далекой перспективе. Я говорю о таких решениях, как неконтролируемая печать денег для правительства, накручивание инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны в интересах экспортеров. Это граница, которую не пересечет ни один центральный банк, а не пересекли и мы", - отметил он.

По его словам, в НБУ пытались построить диалог, но это оказалось неэффективным.

"Мы пытались построить диалог, однако давление - антоним эффективного диалога. Значит ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет, это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины", - добавил Смолий.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада приняла в целом проект постановления №3772, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, об освобождении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.

Как сообщал УНН, 1 июля Смолий подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Добавим, что вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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