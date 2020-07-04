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Шмигаль назвав дві вимоги для кандидатури в очільники НБУ

Шмигаль назвав дві вимоги для кандидатури в очільники НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Є дві головні умови для нового голови Національного банку України. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Вимог до кандидатів дві — висока професійність і кришталева репутація. В найближчі дні така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку уже назвали свої пропозиції, є шорт-лист кандидатів”, — сказав Денис Шмигаль.

“Законодавство України виписано так, що заміна особистості голови Національного банку ніяк не вплине на курс валюти, на стабільність валюти”, — сказав прем’єр.

З його слів, проведені напередодні за участі Президента України та представників Нацбанку консультації і не призначення сьогодні керівника НБУ якраз підтверджує неочікуваність рішення Якова Смолія про відставку.

“Це підтверджує те, що потрібен час на консультації, які були вчора Президентом розпочаті, на те щоб обрати належну кандидатуру”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неконтрольований друк грошей та накручення інфляції: Смолій розповів, яких рішень вимагали від НБУ

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