Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа, которую герой Харрисона Форда носил во второй части киносаги об Индиане Джонсе "Индиана Джонс и храм судьбы", стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе - ее купили за $630 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Как сообщается, коричневая фетровая шляпа, специально изготовленная для съемок фильма "Индиана Джонс и храм судьбы", стала самым дорогим лотом аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит.

В шляпе герой Харрисона Форда, археолог-авантюрист Индиана Джонс, появляется в начале фильма - когда спасаясь от китайской мафии, Джонс вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета.

Подпись к фото,После окончания съемок 1984 года шляпа попала в личную коллекцию дублера Харрисона Форда - каскадера Дина Феррандини, который умер в прошлом году.

На внутренней подкладке шляпы производства лондонской компании Herbert Johnson Hat Company золотыми буквами вышита монограмма "IJ" - инициалы вымышленного владельца.

Дополнение

Также на аукционе продали шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма 1983 года "Возвращение джедая" (первого отснятого эпизода киносаги "Звездные войны") ушел с молотка за 315 тыс. долларов.

Кроме того, с молотка ушла волшебная палочка Гарри Поттера со светящимся наконечником, с которой актер Рэдклифф не расставался на съемках фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Она нашла своего нового владельца за 53,5 тыс. долларов.

А костюм Дэниела Крейга из фильма 2012 года "007: Координаты „Скайфолл"" ушел за 35 тыс. долларов.





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