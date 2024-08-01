Знаменитые очки Джона Леннона проданы на аукционе

Пара культовых круглых очков с голубыми стеклами, которая принадлежала культовому музыканту Джону Леннону, была продана в Великобритании за рекордную сумму. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Аукционный дом Catherine Southon Auctions за 40 тыс. фунтов стерлингов продал очки, которые Джон Леннон когда-то подарил случайному знакомому - мужчине по имени Майкл.

Очки купил анонимный покупатель-иностранец.

Аукционный дом сообщил, что Леннон подарил очки Майклу в студии Abbey Road Studios в 1968 году. Майкл посетил студию, куда подруга пригласила его в день рождения. По словам Майкла, он взял в руки очки Леннона, которые лежали на пианино. Девушка Майкла по имени Пенни попросила не трогать их, а Джон Леннон обернулся и сказал: «Ничего страшного. На самом деле, он может взять их. С днем рождения!»

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На аукционе за 2 600 фунтов стерлингов также была продана коллекция из 33 черно-белых фотографий музыкантов, которые были сделаны владельцем очков в 1968 и 1969 годах, когда он посещал студию звукозаписи Битлз. На некоторых фотографиях были изображены Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр и Джордж Мартин.

Некоторые изображения были сделаны в тот же день, что и знаменитая фотосессия для альбома «Abbey Road», когда «Битлз» позировали, переходя по зебре через пешеходный переход.

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