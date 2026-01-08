Школы Ровенской области завтра будут проводить обучение дистанционно

В связи с ухудшением погодных условий школы Ровенской области завтра будут проводить обучение в дистанционном формате — соответствующую рекомендацию общинам направил департамент образования и науки Ровенской ОГА, пишет УНН.

Детали

"Школы Ровенщины завтра будут проводить обучение дистанционно", - говорится в сообщении.

Соответствующую рекомендацию общинам направил департамент образования и науки Ровенской ОГА.

Такое решение было принято ввиду сильных снегопадов, которые завтра только усилятся.

