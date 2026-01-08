$42.720.15
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 3006 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 5134 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 13510 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 11385 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 45816 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36489 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37485 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44839 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 46150 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Школы Ровенской области завтра будут проводить обучение дистанционно

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Школы Ровенской области завтра будут учиться дистанционно. Департамент образования и науки Ровенской ОГА рекомендовал это из-за сильных снегопадов.

Школы Ровенской области завтра будут проводить обучение дистанционно

В связи с ухудшением погодных условий школы Ровенской области завтра будут проводить обучение в дистанционном формате — соответствующую рекомендацию общинам направил департамент образования и науки Ровенской ОГА, пишет УНН.

Детали

"Школы Ровенщины завтра будут проводить обучение дистанционно", - говорится в сообщении.

Соответствующую рекомендацию общинам направил департамент образования и науки Ровенской ОГА.

Такое решение было принято ввиду сильных снегопадов, которые завтра только усилятся.

"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Снег в Украине
Ровненская область