У зв’язку з погіршенням погодних умов школи Рівненської області завтра проводитимуть навчання у дистанційному форматі — відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА, пише УНН.

Деталі

"Школи Рівненщини завтра проводитимуть навчання дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА.

Таке рішення було прийнято зважаючи на сильні снігопади, які завтра лише посиляться.

"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею