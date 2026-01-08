Школи Рівненщини завтра проводитимуть навчання дистанційно
Київ • УНН
Школи Рівненської області завтра навчатимуться дистанційно. Департамент освіти і науки Рівненської ОДА рекомендував це через сильні снігопади.
У зв’язку з погіршенням погодних умов школи Рівненської області завтра проводитимуть навчання у дистанційному форматі — відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА, пише УНН.
Деталі
"Школи Рівненщини завтра проводитимуть навчання дистанційно", - йдеться у повідомленні.
Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської ОДА.
Таке рішення було прийнято зважаючи на сильні снігопади, які завтра лише посиляться.
