Школа, газопровод и частный дом: полицейские документируют последствия обстрела боевиками поселка Врубовка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Луганской области полицейские документируют последствия обстрела боевиками поселка Врубовка. Кроме школы во время обстрела был поврежден газопровод. Без газоснабжения осталось 70 квартир и 96 частных домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
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“В Результате обстрела, который произошел сегодня около 10:25 утра, повреждены окна в местной школе на ул. Школьная, 5. Во время обстрела в школе находились 30 учеников и 14 человек персонала. К счастью, пострадавших нет”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 11:10 в помещении школы осталось 8 детей и 2 работники, которые находятся в подвальном помещении школы. Остальных учеников забрали родители.
“В результате обстрела также был поврежден газопровод в пгт. Врубовка (Попаснянская община). Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов”, — отмечается в сообщении.
Также поврежден частный дом по ул. Центральная, 4. В МВД отметили, что информация о пострадавших не поступала.
“На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы полиции, специалисты-взрывотехники, работники ГСЧС, СБУ и представители ООС”, — информирует МВД.
Дополнение
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.