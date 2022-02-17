Школа, газогін та приватний будинок: поліцейські документують наслідки обстрілу бойовиками селища Врубівка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Луганщині поліцейські документують наслідки обстрілу бойовиками смт Врубівка. Окрім школи під час обстрілу був пошкоджений газогін. Без газопостачання залишилось 70 квартир та 96 приватних будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
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“Внаслідок обстрілу, який відбувся сьогодні близько 10:25 ранку, пошкоджено вікна у місцевій школі на вул. Шкільна, 5. Під час обстрілу у школі знаходились 30 учнів та 14 осіб персоналу. На щастя, постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що станом на 11:10 у приміщенні школи залишилось 8 дітей та 2 працівники, які перебувають у підвальному приміщенні школи. Решту учнів забрали батьки.
“Внаслідок обстрілу також був пошкоджений газогін в смт. Врубівка (Попаснянська громада). Без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків”, — зазначається в повідомленні.
Також пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна, 4.В МВС зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.
“На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи поліції, фахівці-вибухотехніки, працівники ДСНС, СБУ та представники ООС”, — інформує МВС.
Доповнення
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.