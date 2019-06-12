Школьный автобус врезался в фуру в Чехии, 18 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Школьный автобус врезался в фуру на автомагистрали D35 в Чехии накануне вечером. В результате ДТП получили ранения по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Винегрет".
"В результате ДТП ранения получили по меньшей мере 18 человек. Среди них водитель автобуса. Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы - только у водителя. У детей преимущественно царапины и ушибы.
Также указано, что причины ДТП устанавливают следователи.
Напомним, четыре человека погибли и 48 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и автомобиля в Турции.