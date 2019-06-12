Школьный автобус врезался в фуру в Чехии, 18 пострадавших

"В результате ДТП ранения получили по меньшей мере 18 человек. Среди них водитель автобуса. Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы - только у водителя. У детей преимущественно царапины и ушибы.

Также указано, что причины ДТП устанавливают следователи.

Напомним, четыре человека погибли и 48 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и автомобиля в Турции.