Шкільний автобус врізався в фуру у Чехії, 18 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Шкільний автобус врізався у фуру на автомагістралі D35 у Чехії напередодні ввечері. У результаті ДТП отримало поранення щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Винегрет".
"У результаті ДТП поранення отримали щонайменше 18 осіб. Серед них водій автобуса. Всього в салоні перебували 25 дітей у віці близько десяти років. Аварія сталася недалеко від міста Літовел (Оломоуцький край). На місце оперативно прибули пожежники, кілька машин швидкої допомоги та медичний вертоліт", - йдеться у повідомленні.
Усіх постраждалих госпіталізували. За словами лікарів, важкі травми - лише у водія. У дітей переважно подряпини та забої.
Також вказано, що причини ДТП встановлюють слідчі.
Нагадаємо, чотири людини загинули та 48 отримали поранення в результаті зіткнення туристичного автобуса та автомобіля у Туреччині.