У Туреччині ДТП з туристичним автобусом: четверо загиблих, близько 50 поранених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Чотири людини загинули і 48 отримали поранення в результаті зіткнення туристичного автобуса і автомобіля в районі Бандирма в провінції Баликесір. Про це повідомляє CNN Turk, передає УНН.

Причина аварії поки не відома. За інформацією агентства, після зіткнення автобус, повний туристів, перекинувся.
Повідомляється, що в результаті зіткнення троє людей загинуло на місці, четвертий помер в лікарні. Решта постраждалих були доставлені в найближчі медустанови. Після події до місця ДТП було направлено велику кількість машин рятувальних служб і поліцейських.

За інформацією агентства, 20 постраждалих пізніше були виписані, а 28 залишаються в лікарнях.

Місцеві правоохоронці розслідують причини ДТП.

Як повідомляв УНН, щонайменше дев'ять людей загинули і понад 24 отримали поранення рано вранці в понеділок після того, як автобус, що перевозив їх, врізався в причіп в східному індійському штаті Джаркханд.

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