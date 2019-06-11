У Туреччині ДТП з туристичним автобусом: четверо загиблих, близько 50 поранених

Причина аварії поки не відома. За інформацією агентства, після зіткнення автобус, повний туристів, перекинувся.

Повідомляється, що в результаті зіткнення троє людей загинуло на місці, четвертий помер в лікарні. Решта постраждалих були доставлені в найближчі медустанови. Після події до місця ДТП було направлено велику кількість машин рятувальних служб і поліцейських.



За інформацією агентства, 20 постраждалих пізніше були виписані, а 28 залишаються в лікарнях.



Місцеві правоохоронці розслідують причини ДТП.



Як повідомляв УНН, щонайменше дев'ять людей загинули і понад 24 отримали поранення рано вранці в понеділок після того, як автобус, що перевозив їх, врізався в причіп в східному індійському штаті Джаркханд.