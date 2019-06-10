Девять человек погибли в результате ДТП в восточной Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По меньшей мере девять человек погибли и более 24 получили ранения ранним утром в понедельник после того, как автобус, перевозивший их, врезался в прицеп в восточном индийском штате Джаркханд. Об этом сообщила полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла в Дануа Гати-Чаупаран в районе Хазарибаг, примерно в 157 км к северу от Ранчи, административного центра штата.
"Авария произошла здесь сегодня в 3:30 утра по местному времени, когда автобус, перевозивший пассажиров, врезался в припаркованный прицеп, груженный стальными прутьями", -- сообщил представитель полиции в районе Хазарибаг.
"Первоначально сообщили о девяти погибших на месте и 24 раненых", - сказал сотрудник полиции.
Все раненые были доставлены в больницу. "Состояние некоторых из них оценивается как критическое", - сказал представитель полиции.
По его словам, автобус следовал по маршруту Ранчи - Гайя в соседнем штате Бихар.
Причина аварии пока неизвестна, однако сотрудники полиции предполагают, что водитель автомобиля заснул за рулем, что привело к аварии.
Как сообщал УНН, на юге Индии в ДТП погибли 15 человек, которые возвращались со свадьбы.