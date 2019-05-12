На юге Индии в ДТП погибли 15 человек, которые возвращались со свадьбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии 15 человек погибли и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
Как отмечает издание, пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш. Вследствие - 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.
Уточняется, что жертвами ДТП оказались жители штата Телангана, которые как раз возвращались домой со свадьбы.
Как сообщал УНН, в Чили перевернулся пассажирский автобус, пострадали почти 60 человек.
Напомним, в Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших.