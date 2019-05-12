На юге Индии в ДТП погибли 15 человек, которые возвращались со свадьбы

Как отмечает издание, пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш. Вследствие - 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.



Уточняется, что жертвами ДТП оказались жители штата Телангана, которые как раз возвращались домой со свадьбы.



Как сообщал УНН, в Чили перевернулся пассажирский автобус, пострадали почти 60 человек.



Напомним, в Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших.