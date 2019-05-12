На півдні Індії у ДТП загинули 15 людей, які повертались з весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В результаті автомобільної аварії в штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії 15 людей загинули й ще шестеро отримали травми. Про це повідомляє Синьхуа, передає УНН.
Як зазначає видання, пасажирський автобус зіткнувся з іншим автомобілем в районі Курнул штату Андхра-Прадеш. Внаслідок - 13 людей загинули на місці, ще двоє померли пізніше в лікарні.
Уточнюється, що жертвами ДТП виявились жителі штату Телангана, які якраз поверталися додому з весілля.
Як повідомляв УНН, у Чилі перекинувся пасажирський автобус, постраждали майже 60 людей.
Нагадаємо,у Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою, понад десяток постраждалих.