Дев'ять людей загинули в результаті ДТП у східній Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули і понад 24 отримали поранення рано вранці в понеділок після того, як автобус, що перевозив їх, врізався в причіп в східному індійському штаті Джаркханд. Про це повідомила поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія сталася в Дану Гаті-Чаупаран в районі Хазарібаг, приблизно в 157 км на північ від Ранчи, адміністративного центру штату.
"Аварія сталася тут сьогодні о 3:30 ранку за місцевим часом, коли автобус, що перевозив пасажирів, врізався в припаркований причіп, завантажений сталевими прутами", - повідомив представник поліції в районі Хазарібаг.
"Спочатку повідомили про дев'ять загиблих на місці і 24 поранених", - сказав співробітник поліції.
Всі поранені були доставлені в лікарню. "Стан деяких з них оцінюється як критичний", - сказав представник поліції.
За його словами, автобус слідував по маршруту Ранчи - Гайя в сусідньому штаті Біхар.
Причина аварії поки невідома, проте співробітники поліції припускають, що водій автомобіля заснув за кермом, що призвело до аварії.
Як повідомляв УНН, на півдні Індії в ДТП загинули 15 осіб, які поверталися з весілля .