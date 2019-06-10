Дев'ять людей загинули в результаті ДТП у східній Індії

КИЇВ. 10 червня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули і понад 24 отримали поранення рано вранці в понеділок після того, як автобус, що перевозив їх, врізався в причіп в східному індійському штаті Джаркханд. Про це повідомила поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.