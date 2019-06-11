В Турции ДТП с туристическим автобусом: четверо погибших, около 50 раненых

Причина аварии пока не ясна. По информации агентства, после столкновения автобус, полный туристов, перевернулся.

Сообщается, что в результате столкновения трое людей погибло на месте, четвертый скончался в больнице. Остальные пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения. После происшествия к месту ДТП было направлено большое количество машин спасательных служб и полицейских.



По информации агентства, 20 пострадавших позже были выписаны, а 28 остаются в больницах.



Местные правоохранители расследуют причины ДТП.



Как сообщал УНН, по меньшей мере девять человек погибли и более 24 получили ранения ранним утром в понедельник после того, как автобус, перевозивший их, врезался в прицеп в восточном индийском штате Джаркханд.