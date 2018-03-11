Школьный автобус попал в ДТП в Азербайджане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Евлахском районе Азербайджана школьный микроавтобус марки "Вито" столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-53", в результате чего пострадали 19 человек. Об этом сообщает агентство "Репорт", передает УНН.
Сообщается, что автобус перевозил 9-классников на выпускные экзамены, все пострадавшие были школьниками 2003 года рождения.
Известно, что 14 пострадавших были помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. Восемь из них были отпущены после первой медицинской помощи из-за незначительных ран. У шестерых зафиксированы разные телесные травмы, и они продолжают лечение. Еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира. Состояние двоих оценивается, как тяжелое.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины в результате ДТП с легковым авто и грузовиком, которое произошло по дороге к польскому Перемышля.