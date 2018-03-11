Шкільний автобус потрапив у ДТП в Азербайджані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Евлахском районі Азербайджану шкільний мікроавтобус марки "Віто" зіткнувся з автомобілем марки "ГАЗ-53", в результаті чого постраждали 19 осіб. Про це повідомляє агентство "Репорт", передає УНН.
Повідомляється, що автобус перевозив 9-класників на випускні іспити, всі постраждалі були школярами 2003 року народження.
Відомо, що 14 постраждалих були поміщені в центральну клінічну лікарню Євлаха. Вісім з них були відпущені після першої медичної допомоги через незначні травми. У шістьох зафіксовані різні тілесні травми, і вони продовжують лікування. Ще п'ять чоловік поміщені в Центральну клінічну лікарню Мінгячевіра. Стан двох оцінюється, як важкий.
Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох громадян України в результаті ДТП з легковим авто і вантажівкою, яке сталося по дорозі до польського Перемишля.